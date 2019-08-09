"Куколка": Каменских показала соблазнительный наряд

Новое фото звезды вызвало бурю в Сети

Настя Каменских не устает радовать своих поклонников новыми пикантными фотографиями. Недавно певица поделилась с поклонниками своими мудрыми мыслями, добавив к мотивоционному посту снимок, который позволил сполна насладиться зрелищем ее стройных ножек.

"Верю, что каждый, кто ставит перед собой цель и идет к ней, обязательно добьется своего.

Разбейте масштабную цель на подцели и идите к ней шаг за шагом. Обязательно будьте последовательны: старайтесь каждый день делать что-то в направлении своей цели", -

написала Настя на своей страничке в Instagram.

Подписчики Каменских не стали вступать с ней в философскую дискуссию и по привычке начали восхищаться прелестями своей любимой звезды.



"Ах какие ножки", "Куколка!!!красиво!!", "Соблазнительный прикид...", "Конфетка-Красотуля", "Ты идеальна впрочем как всегда", "Не оторвать глаз", -

написали комментаторы.

Впрочем, нашлись и такие, кто выразил сожаление, что Настя связала себя узами брака со своим давним сценическим партнером Потапом (настоящее имя – Алексей Потапенко):

"На хрен ты вышла за этого Потапа( !!!!! Он тебе не подходит . Ты же такая красивая !!!!".

Однако другие комментаторы тут же одернули зарвавшуюся поклонницу:

"Настька ты клевая и не слушай всяких не полноценных придурей и завистников.счастья вам.молодцы".

И конечно же не обошлось без традиционных обвинений в использовании фоторедактора:

"Фотошоп никто не отменял!!", "Фотошоп тебе в помощь", "Красивый...фотошоп" (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).

Стоит отметить, что критических комментариев было значительно меньше, чем восторженных.



