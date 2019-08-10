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"Настоящая простушка": на Королеву в купальнике нахлынули эмоции

Наташа Королева. Фото: instagram.com/koroleva__star
Артистка поделилась своей радостью

Наташа Королева не сдержала эмоций от поездки во Вьетнам. На своей странице в Instagram она опубликовала видео с благодарностью за гостеприимство и море впечатлений.

В ролике под собственную песню артистка лежит в гамаке в синем купальнике, прикрывшись халатом. Королева, не скрывая эмоций, благодарит всех, кто принял ее за рубежом. В конце видео исполнительница идет по пляжу, демонстрируя свою фигуру и машет на прощание рукой.

Подписчики остались в восторге от такого эмоционального порыва Натальи. "Вы такая своя, простая, уютная, жизнерадостная, что хочется от всего сердца вашей семье счастья", "Во Вьетнаме? Суупер, Наташ! Прерасного отдыха и мореее впечатлений!", "Настоящая украинская простушка", "Красоточка, Наташенька!!!!🌸", "Бесподобная", "Наташенька ты выглядишь шикарно, фигурка тонченная, всегда позитивная".

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Однако среди позитивных комментариев нашлись и несколько злопыхателей. "Уважать за что? Разврат без стеснения", "Не только я, оказывается, плоскожопая😂", "Наташа, хороша, но худеть надо, для шоу бизнеса".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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