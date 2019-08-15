Умер народный артист России

Советский и российский актер театра и кино скончался в 78 лет

Валентин Воронин ушел из жизни 14 августа. Об этом сообщили в Свердловском государственном академическом театре драмы, в котором он работал больше 50 лет.

"Он был замечательным Артистом... Коллектив театра искренне соболезнует семье, родным, близким, друзьям и почитателям таланта Валентина Александровича Воронина", – записано на сайте театра.

Прощание с актером состоится 16 августа на сцене Свердловского театра драмы. О времени начала траурной церемонии сообщат позже.

Валентин Воронин родился 24 октября 1940 г. в деревне Шулаевка Оренбургской области. В 1961 г. окончил Куйбышевский нефте-технологический техникум. С 1960-го по1963 г. учился в театральной студии при Куйбышевском драматическом театре.

После окончания студии в 1963 -1967 гг. выступал в музыкально-драматическом театре имени А.М. Горького. С 1967 г. играл на сцене Свердловского академического театра драмы.

Играл в спектаклях "Дети Солнца", "Варшавская мелодия" и других. На его счету – роли советского разведчика и нацистского преступника, священника и афериста, добряка и негодяя – всего около 100 персонажей.

Участвовал в постановках Камерного театра Объединенного музея писателей Урала в Екатеринбурге. В 1986 г. окончил Свердловский театральный институт.

Также актер снимался в фильмах "Тем, кто остается жить", "Валькины паруса" и "Журавлиная песнь". Преподавал на кафедре сценической речи Екатеринбургского государственного театрального института.

В 1973 г. получил звание "Заслуженный артист РСФСР, а в 1982-м – "Народный артист РСФСР." Был номинирован на театральную премию "Золотая маска" за "Лучшую мужскую роль в драматическом театре". Удостоен знака "За заслуги перед Екатеринбургом" и знака "За заслуги перед Свердловской областью" III степени.