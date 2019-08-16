Ушел из жизни знаменитый композитор

Народный артист написал музыку ко многим известным фильмам

Роман Леденев умер 15 августа. Ему было 88 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

"Для многих... он был любимым учителем и старшим другом… Великолепный мастер, которому подвластны различные музыкальные жанры, в том числе и киномузыка", – отметили в организации. И выразили соболезнования родным и близким композитора.

Роман Леденев родился 4 декабря 1930 г. в Москве. В 1948-м окончил Центральную музыкальную школу, в 1955 г. – Московскую консерваторию, в 1958-м – аспирантуру при консерватории по специальности "сочинение".

С 1956-го по 1964 г. преподавал в Московской консерватории, где в 1991 г. стал профессором. С 2006 г. обучал детей в Центральной музыкальной школе.

Он написал "Эпиграфы" для флейты и камерного оркестра, "Триптих памяти Свиридова", симфоническую повесть "Зимний путь", "Концертную речитацию" для виолончели с оркестром, "Десять эскизов", "Времена года" для двух хоров и инструментального ансамбля и много других произведений.

Его музыка звучит в 15 известных кинофильмах, среди которых "Ход конем", "Зной", "Крылья", "Вся королевская рать", "Странная женщина", "Атланты и кариатиды".

Он заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России, лауреат Государственная премии Российской Федерации и Премии Российского авторского общества .