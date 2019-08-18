Бледанс устроила показ нижнего белья с подругами

Артистка показала эротический ролик

Эвелина Бледанс на отдыхе устроила горячие танцы с подругами. Артистка записала эротическое видео и выложила на своей странице в Instagram.

В ролике телеведущая танцует со своими знакомыми в разном нижнем белье. При этом Эвелина играет с одеждой, постоянно показывая свои трусы и обнаженные ягодицы. Подруги не отстают от нее и тоже демонстрируют откровенные виды.

Подписчики не устояли перед такой эротикой. "Зажигалочки, красавицы🔥", "какие красоточки", "Хочу их😍", "Хочу к вам по зажигать!🔥", "Эвелина, вы очень красивая 👍", "Шикарные девочки 🔥", "Ух ты прям сексуальная русалочка эта Эвелина!", "бамбические красотки.🤗".

При этом Эвелина в подписи к видео поинтересовалась почему сейчас так много одиноких девушек.

"Ну, почему столько интересных и одиноки? Что происходит? Парни, мои 23% ответьте... а мы и сами порассуждаем... Почему? Мода на разводы? Мода жить без семьи?", - спросила Бледанс.