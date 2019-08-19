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Раскрыты причины гибели знаменитого музыканта

Раскрыты причины гибели знаменитого музыканта
Фото: Утро.ру
Заслуженный артист России разбился

Михаил Романов погиб в Петербурге 18 августа. Об этом рассказал источник в экстренных службах города.

Тело музыканта было обнаружено в воскресенье во дворе его дома, сообщил он ТАСС. Предположительно, мужчина разбился, упав с балкона многоэтажки.

Михаил Романов родился в январе 1951 г. в Ленинграде.

С 1970-го по 1972 г. Романов играл в сценическом оркестре театра оперы и балета имени Кирова, в 1972 – 1974 гг. был солистом оперной студии Ленинградской консерватории. В 1974 – 1977 гг. он играл в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии. 

В 2002 г. музыканту присвоили звание "Заслуженный артист Российской Федерации". С 2003 г. он преподавал в Санкт-Петербургской консерватории, где быля доцентом кафедры духовых и музыкальных инструментов. 


Полина ДОРОЖКИНА
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