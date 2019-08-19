Нибиру
- Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Михаил Романов погиб в Петербурге 18 августа. Об этом рассказал источник в экстренных службах города.
Тело музыканта было обнаружено в воскресенье во дворе его дома, сообщил он ТАСС. Предположительно, мужчина разбился, упав с балкона многоэтажки.
Михаил Романов родился в январе 1951 г. в Ленинграде.
С 1970-го по 1972 г. Романов играл в сценическом оркестре театра оперы и балета имени Кирова, в 1972 – 1974 гг. был солистом оперной студии Ленинградской консерватории. В 1974 – 1977 гг. он играл в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии.
В 2002 г. музыканту присвоили звание "Заслуженный артист Российской Федерации". С 2003 г. он преподавал в Санкт-Петербургской консерватории, где быля доцентом кафедры духовых и музыкальных инструментов.
Названы основные заемщики РФ
На спутниковых снимках замечены танки и автоколонны, принадлежащие Москве