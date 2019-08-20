Умерла народная артистка России

Нибиру
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О смерти популярной актрисы сообщил Московский Драматический театр им. М. Н. Ермоловой, где она работала. Причины кончины пока не сообщаются.
"Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим", — отметили в театре.
Александра Назарова сыграла почти в 100 фильмах. Многим зрителям она запомнилась по роли в сериале "Моя прекрасная няня". Также она снималась в "Глухаре", "Ночном дозоре", "Елках", "Возвращении Мухтара".
В 2001 году она получила звание народной артистки России.
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