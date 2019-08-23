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Умер актер из "Ворошиловского стрелка"

Умер актер из
Виктор Логвиновский. Фото: teatrkaluga.ru
Народному артисту России было 78 лет

Виталий Логвиновский ушел из жизни 22 августа. Причины смерти пока неизвестны. Трагическую новость сообщили в Калужском областном драматическом театре. Там актер работал много лет – с 1974-го.

Артист сыграл множество ролей в театре. Также он известен по ролям в сериале "Цыганочка с выходом" и фильме "Ворошиловский стрелок".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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