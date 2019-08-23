Умер актер из "Ворошиловского стрелка"

Нибиру
- Она существует: Нибиру впервые попала на фото
- Апокалипсис на пороге: Нибиру вплотную приблизилась к Земле
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
330 новости
Виталий Логвиновский ушел из жизни 22 августа. Причины смерти пока неизвестны. Трагическую новость сообщили в Калужском областном драматическом театре. Там актер работал много лет – с 1974-го.
Артист сыграл множество ролей в театре. Также он известен по ролям в сериале "Цыганочка с выходом" и фильме "Ворошиловский стрелок".
СМИ уловили настроения общества
История вокруг Гренландии дорого обойдется мистеру президенту