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"Весьма эротично": странная зона бикини Глюкозы взволновала россиян

Наталья Чистякова-Ионова. Фото: www.globallookpress.com
Певица стала принцессой на один день

Наталья Чистякова-Ионова отправилась в жаркие края, откуда тут же сделала фотоотчет в Instagram, опубликовав сексуальный кадр. На снимке певица, известная под псевдонимом Глюкоза, стоит около бассейна в черном купальнике с изображением принцессы. 

"Наверное, каждая девочка в детстве мечтала стать диснеевской принцессой)) хоть на денёк...",

– подписала фото артистка. 

Необычный принт купальника взбудоражил фантазию фанатов звезды, которые не сразу разглядели ноги принцессы. 

"Я сначала подумал, что с низу ничего нет, а потом увидел что это ноги Диснея", "А нижняя часть рисунка купальника: ножки, получилась весьма эротична в зоне бикини!", "Зачем делать акцент на интимные места? Чёлки было бы достаточно", "Не очень удачный принт на купальнике , издалека кажется что ноги индианки вовсе не ноги", – удивились поклонники.

Впрочем, большинство подписчиков обсуждало красоту Глюкозы.

"Какая цыпа", "Секси", "Очень красивая!!!! Богиня!!!!!", "Горячая девочка", "Дар речи потерял", "Как русалка диснеевском мультике", – восхитились фолловеры.

Нашлись и недоброжелатели:  

"Зачем так отклячивать неуклюже ногу?", "Сразу глаза щелочки, страшно", "Глю поправилась?!" – заявили злопыхатели.

Полина ИВАНОВА
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