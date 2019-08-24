"Весьма эротично": странная зона бикини Глюкозы взволновала россиян

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Наталья Чистякова-Ионова отправилась в жаркие края, откуда тут же сделала фотоотчет в Instagram, опубликовав сексуальный кадр. На снимке певица, известная под псевдонимом Глюкоза, стоит около бассейна в черном купальнике с изображением принцессы.
"Наверное, каждая девочка в детстве мечтала стать диснеевской принцессой)) хоть на денёк...",
– подписала фото артистка.
Необычный принт купальника взбудоражил фантазию фанатов звезды, которые не сразу разглядели ноги принцессы.
"Я сначала подумал, что с низу ничего нет, а потом увидел что это ноги Диснея", "А нижняя часть рисунка купальника: ножки, получилась весьма эротична в зоне бикини!", "Зачем делать акцент на интимные места? Чёлки было бы достаточно", "Не очень удачный принт на купальнике , издалека кажется что ноги индианки вовсе не ноги", – удивились поклонники.
Впрочем, большинство подписчиков обсуждало красоту Глюкозы.
"Какая цыпа", "Секси", "Очень красивая!!!! Богиня!!!!!", "Горячая девочка", "Дар речи потерял", "Как русалка диснеевском мультике", – восхитились фолловеры.
Нашлись и недоброжелатели:
"Зачем так отклячивать неуклюже ногу?", "Сразу глаза щелочки, страшно", "Глю поправилась?!" – заявили злопыхатели.
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