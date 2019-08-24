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Известный российский музыкант попал в реанимацию

Известный российский музыкант Мамонов попал в реанимацию
Петр Мамонов. Фото: www.globallookpress.com
У артиста случился инфаркт

Петр Мамонов оказался в больнице, о чем сообщили его представители на странице в Facebook. Информацию о тяжелом состоянии музыканта подтвердила его жена.

Супруга Мамонова в разговоре с "Говорит Москва" добавила, что ее муж находится в отделении шоковой терапии в Первой градской больнице Москвы. При этом доктора не дают пока никаких прогнозов.

Все ближайшие выступления артиста отменяются из-за инфаркта, сказано в сообщении

Мамонов – известный рок-музыкант, который выступал в группе "Звуки Му". 

Полина ИВАНОВА
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