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Выпившего Меньшикова увезли в реанимацию

Выпившего Меньшикова увезли в реанимацию
Олег Меньшиков. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
59-летнему актеру понадобилась срочная помощь медиков

Об экстренной госпитализации актера и режиссера стало известно сегодня ночью.

Олегу Меньшикову стало плохо после того, как он выпил спиртного. Народного артиста России срочно доставили в реанимацию. Об этом пишет РЕН ТВ. Сейчас Меньшиков находится в одной из ведомственных клиник. Подробности о его состоянии пока не раскрываются.

Официально эта информация не подтверждена – представители артиста еще не прокомментировали случившееся.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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