Выпившего Меньшикова увезли в реанимацию

59-летнему актеру понадобилась срочная помощь медиков

Об экстренной госпитализации актера и режиссера стало известно сегодня ночью.

Олегу Меньшикову стало плохо после того, как он выпил спиртного. Народного артиста России срочно доставили в реанимацию. Об этом пишет РЕН ТВ. Сейчас Меньшиков находится в одной из ведомственных клиник. Подробности о его состоянии пока не раскрываются.

Официально эта информация не подтверждена – представители артиста еще не прокомментировали случившееся.