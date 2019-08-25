Выпившего Меньшикова увезли в реанимацию

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Об экстренной госпитализации актера и режиссера стало известно сегодня ночью.
Олегу Меньшикову стало плохо после того, как он выпил спиртного. Народного артиста России срочно доставили в реанимацию. Об этом пишет РЕН ТВ. Сейчас Меньшиков находится в одной из ведомственных клиник. Подробности о его состоянии пока не раскрываются.
Официально эта информация не подтверждена – представители артиста еще не прокомментировали случившееся.
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