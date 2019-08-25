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Российский режиссер разбился в Москве

Российский режиссер разбился в Москве
Фото: pixabay.com
Мужчина умер до приезда медиков

Трагедия произошла сегодня утром. Режиссер Игорь Хомский попал в смертельную аварию. Его автомобиль врезался в КамАЗ. ДТП случилось в шесть утра в Юрьевском переулке.

К сожалению, помочь режиссеру врачи не успели – Хомский скончался до приезда скорой помощи. Об этом со ссылкой на столичное управление ГИБДД сообщает РЕН ТВ. Режиссер известен по сериалу "Закон каменных джунглей".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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