Российский режиссер разбился в Москве

Мужчина умер до приезда медиков

Трагедия произошла сегодня утром. Режиссер Игорь Хомский попал в смертельную аварию. Его автомобиль врезался в КамАЗ. ДТП случилось в шесть утра в Юрьевском переулке.

К сожалению, помочь режиссеру врачи не успели – Хомский скончался до приезда скорой помощи. Об этом со ссылкой на столичное управление ГИБДД сообщает РЕН ТВ. Режиссер известен по сериалу "Закон каменных джунглей".