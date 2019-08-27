Скончалась известная российская актриса

Заслуженная артистка страны умерла на 70-м году жизни

Союз кинематографистов России сообщил трагическую новость – не стало актрисы Людмилы Мальцевой. Коллеги артистки отметили, что она останется для них примером таланта и доброты.

Актриса, которая родилась в Кемерове, окончила Театральное училище им. Щепкина. Она также училась в Сорбонне. Там предметом ее интереса была культура казачьей эмиграции в Париже.

Мальцева сыграла в более чем 40 картинах, среди которых были популярные сериалы, например, "Бывших не бывает", "Мой любимый папа", а также в фильмах "Мы с дедушкой", "Пасечник" и "Затеси".