Скончалась известная российская актриса

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Союз кинематографистов России сообщил трагическую новость – не стало актрисы Людмилы Мальцевой. Коллеги артистки отметили, что она останется для них примером таланта и доброты.
Актриса, которая родилась в Кемерове, окончила Театральное училище им. Щепкина. Она также училась в Сорбонне. Там предметом ее интереса была культура казачьей эмиграции в Париже.
Мальцева сыграла в более чем 40 картинах, среди которых были популярные сериалы, например, "Бывших не бывает", "Мой любимый папа", а также в фильмах "Мы с дедушкой", "Пасечник" и "Затеси".
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