Звезду сериалов покалечили в Петербурге

Актер "Ленфильма" попал в больницу

Марк Коваль был избит на проспекте Обуховской Обороны в Северной столице. Неизвестные напали на него на остановке.

Актер госпитализирован с ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой, сообщает РЕН ТВ.

Коваль родился 4 мая 1990 г. в Норильске. Окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры.

С 2006-го по 2008 г. работал в театре "Юность". Много снимался в кино. Он сыграл роли в сериалах "Мажор-2", "Реализация", "Морские дьяволы", "Обгоняя время", "Белый шаман", "Выжить любой ценой", "Комиссарша", "От судьбы не зарекайся" и других.