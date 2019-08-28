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Звезду сериалов покалечили в Петербурге

Звезду сериалов покалечили в Петербурге
Марк Коваль. Фото: кадр из сериала "Морские дьяволы. Смерч-3"
Актер "Ленфильма" попал в больницу

Марк Коваль был избит на проспекте Обуховской Обороны в Северной столице. Неизвестные напали на него на остановке.

Актер госпитализирован с ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой, сообщает РЕН ТВ.

Коваль родился 4 мая 1990 г. в Норильске. Окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры.

С 2006-го по 2008 г. работал в театре "Юность". Много снимался в кино. Он сыграл роли в сериалах "Мажор-2", "Реализация", "Морские дьяволы", "Обгоняя время", "Белый шаман", "Выжить любой ценой", "Комиссарша", "От судьбы не зарекайся" и других.

Полина ДОРОЖКИНА
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