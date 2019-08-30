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"Прям эротика": звезда "Универа" на пляже прикрыла интимное место рукой

Наталья Рудова. Фото: www.instagram.com/rudovanata/
Актриса показала свои модельные навыки

Звезда сериала "Универ" Наталья Рудова опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в белом сарафане без лифчика и бежевых сапогах. Пикантности кадру добавило то, что артистка сидит на деревянном столе около моря, раздвинув ноги.

"У нас говорят "Если любишь кого-то – отпусти его. Если он к тебе вернется – он твой. Если его переедет машина – так тому и быть". © Альф. Согласны?"

– подписала фото Рудова.

Пока одни поклонники актрисы принялись рассуждать на тему любви, другие интернет-пользователи обратили внимание на то, что знаменитость прикрыла интимное место рукой, чтобы ветер случайно не поднял ее сарафан.

"Зачем закрывать? Пусть будет все на виду", "Супер фоточка", "Прям эротика", "Вы восхитительны", "Секси", "Просто бомба", "Шальная императрица", "Зачем прикрыла", "Красавица ", "Бомбезная", "Жаркая девочка", – восхитились заодно красотой Рудовой ее фанаты.  

Полина ИВАНОВА
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