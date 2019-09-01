"Надо собирать по частям": известный актер попал в страшную аварию

На восстановление звезды фильма "Все будет хорошо" уйдут месяцы

Несчастье случилось под Петербургом. Марка Горонка увезли в больницу с серьезными травмами.

В машину актера на высокой скорости врезалась иномарка. Горонок получил черепно-мозговую травму, у него сломана плечевая кость, также врачи сообщили об осколочных ранениях и множественных ушибах. Вместе с артистом ехала его мама. У 70-летней женщины сломаны тазовые кости.

Сейчас Горонок лежит в госклинике в Гатчине, его могут перевести в горбольницу Петербурга. О случившемся рассказал знакомый актера Вячеслав Смородинов. По его словам, на восстановление уйдут месяцы. Сломанную руку Марка придется "собирать по частям", сообщил Смородинов "СтарХиту".

У артиста сейчас проблемы с финансами.

"Марк живет на съемной квартире, машина разбита в хлам, сбережений нет. Дома у него жена и трехлетняя дочь",

– отметил собеседник издания, добавив, что друзья уже собирают деньги на лечение Горонка.

Наиболее известен актер по роли в фильме "Всё будет хорошо!" режиссера Дмитрия Астрахана.