Актриса проводила лето по-своему - разделась и подставила тело солнцу

Надежда Сысоева порадовала фанатов новым откровенным снимком. В кадре она показана в купальнике леопардовой расцветки. Стоя у зеленой изгороди, звезда Comedy Woman, изогнулась, запрокинула голову и, закрыв глаза, и улыбнулась.

"Не готова я еще, осень", – заявила актриса под фото. Как будто попросила, чтобы лето задержалось.

Поклонники остались довольны, передает "Пятый канал", и осыпали девушку щедрыми комплиментами, по достоинству оценив ее внешность и позу:

"Кошечка", "Может, ради такой фигуры лето решит задержаться, выглядите потрясающе, Надя", "Шикарна", "Какие изгибы", "Грациозная лань", "Красотка", "Такая фигура – это не законно","Просто круто","Классно, Вам идет", "Вкусная".

Однако были и недовольные. Как и ранее, такие упрекнули Сысоеву за излишнюю, по их мнению, стройность. "Худенькая очень, и попы такой нет у Надежды – фотошоп", "Ешь, пожалуйста. Попа красивая, но вот остальное, как скелет!" – написали они.

Российская актриса юмористического жанра, телеведущая Надежда Сысоева – участница шоу Comedy Woman. Принимала участие и в другом проекте - "Незлобин и Гудков", выпустила свой первый видеоклип, ведет программу "Модная полиция".

