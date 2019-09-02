СМИ сообщили об операции Розенбаума

Состояние певца оценивается как тяжелое

Александр Розенбаум перенес тяжелую хирургическую операцию.

Как сообщает телеграм-канал Baza, 67-летний певец в настоящее время находится в реанимации одной из московских больниц. По словам врачей, операция длилась несколько часов и прошла успешно.

Впрочем, продюсер Розенбаума Белла Купсина и его супруга Елена Савшинская не подтвердили эту информацию.

"Это неправда, это неправильная информация. У него все нормально. Он не попадал в больницу. Я не в курсе", -

заявила "Фонтанке" Савшинская.



Народный артист Российской Федерации Александр Розенбаум стал известен как автор-исполнитель в 80-е гг. прошлого века.