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СМИ сообщили об операции Розенбаума

СМИ: Розенбаум оказался в реанимации
Александр Розенбаум. Фото: www.globallookpress.com
Состояние певца оценивается как тяжелое

Александр Розенбаум перенес тяжелую хирургическую операцию.

Как сообщает телеграм-канал Baza, 67-летний певец в настоящее время находится в реанимации одной из московских больниц. По словам врачей, операция длилась несколько часов и прошла успешно.

Впрочем, продюсер Розенбаума Белла Купсина и его супруга Елена Савшинская не подтвердили эту информацию.  

"Это неправда, это неправильная информация. У него все нормально. Он не попадал в больницу. Я не в курсе", -

заявила "Фонтанке" Савшинская. 

Народный артист Российской Федерации Александр Розенбаум стал известен как автор-исполнитель в 80-е гг. прошлого века.

Валентина МАЙОРОВА
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