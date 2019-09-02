Ушел из жизни известный советский режиссер

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Советский режиссер, сценарист, народный артист РСФСР умер 1 августа. О его кончине сообщил Союз кинематографистов России.
Борис Рычков родился в 1938 году. После окончания ВГИК остался там преподавать. С 1966 по 1993 год был режиссером Центральной студии документальных фильмов. В 1981 году Рычков стал лауреатом Государственной премии СССР за фильм "О спорт, ты – мир!".
Также он снял и другие картины: "Я вернусь к тебе, Россия", "Поэма о рабочем классе", "Ленин. Семь лет в Швейцарии", "Свет Октября", "Свет партии Ленина", "Шаги истории" и др.
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