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Жена бывшего Бузовой ждет ребенка

Дмитрий Тарасов. Фото: www.globallookpress.com
Футболист станет многодетным отцом

Анастасия Тарасова поделилась с подписчиками радостной новостью: она и ее супруг Дмитрий Тарасов ждут второго ребенка. Девушка выложила в Instagram нежные кадры, где виден ее округлившийся живот.

"Любовь творит чудеса", - подписала снимки Тарасова.

На фото футболист целуют живот своей супруги, а на его плечах сидит их старшая дочь Милана. Фанаты поздравили пару с грядущим прибавлением в семействе.

"Еще один гол", "Самая красивая беременняшка", "Обожаю вашу семью! Вы прекрасны! Лёгкой беременности и здоровья", "Судя по всему там сын", "Красавцы, будет мальчик", "Как здорово , до мурашек !!! Поздравляю вас", - прокомментировали новость поклонники Тарасовых.

Некоторые интернет-пользователи в шутку предположили, что бывшая жена футболиста Ольга Бузова будет очень расстроена этой информацией:

“Ждем новый трек", - отметила одна из подписчиц Тарасовой.

А telegram-канал "Только никому" иронично посоветовал не смотреть певице сообщения о беременности Тарасовой. 

Анастасия и Дмитрий стали родителями летом 2018-го, а в январе того же года влюбленные сыграли свадьбу. С Костенко (девичья фамилия девушки) Тарасов начал встречаться вскоре после расставания с Бузовой. Ходили слухи, что футболист закрутил роман, еще будучи в браке с телеведущей. 

Полина ИВАНОВА
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