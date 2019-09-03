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Скончалась популярная российская актриса

Скончалась популярная российская актриса
Зинаида Славина. Кадр из фильма "Полоска нескошенных диких цветов" (1979)
Народной артистки РСФСР не стало на 80-м году жизни

Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина умерла. Эту трагическую новость сообщили в театре "Содружество актеров Таганки".

В пресс-службе не уточнили, что стало причиной смерти артистки. О дате и месте похорон станет известно позже.

Славина родилась в Петергофе в 1940-м. Она окончила театральное училище имени Щукина. Актриса много лет проработала в театре на Таганке, сыграв более 1600 спектаклей. Первой постановкой в этом театре для Славиной стала работа "Добрый человек из Сезуана".

Среди популярных фильмов артистки есть картины "Високосный год", "Салют, Мария!", "Семейные обстоятельства", "Новоселье".

Полина ИВАНОВА
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