Журналистка затронула тему Беслана

На "блондинку в шоколаде" обрушились разгневанные россияне.

Ксения Собчак не осталась в стороне от трагедии, со дня которой минуло уже 15 лет, и выпустила документальный фильм о теракте в Беслане. Многих это покоробило. Звезду упрекнули в желании пропиариться на горе и "влезть" в чужую боль.

Отметим, что журналист Юрий Дудь также опубликовал трехчасовой ролик, где рассказал, как сегодня живут люди, которых затронул этот кошмар.

Пользователи Сети уже несколько дней обсуждают оба фильма. Причем сравнение оказалось не в пользу программы "Осторожно, Собчак" – количество дизлайков на ее канале превысило число отметок "нравится". Некоторые комментаторы указали светской львице, что лучше бы ей заниматься репортажами о жизни звезд и исследовать спальню балерины Анастасии Волочковой, а не браться за такие темы (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Какую бы тему выбрать, чтоб похайповать, подумала Ксения Собчак", "Собчак, тебе бы дружить с Порошенко, он тоже как и ты любит пиариться на чужом горе. Тебе 100% пофиг эта проблемы. Тебе н и к т о не верит", "Какой ход конем...Браво Ксения Анатольевна!" "Почему-то, неприятно! Оставалась , бы Ксения " светской львицей",не надо с таким имиджем лезть в чужую настоящую боль!" "Противно и низко пиарить свою страницу на безмерном горе! И себя попиарить, сыгрануть в благородство и государство пнуть! Какое лицемерие и мерзость!! Лучше бы вспомнила молча, кстати 1 сентября об этом молчала!" "Неее Ксюха до Дудя тебе ещё далеко !!! Не твои это темы !!! У Волочковой ****** у тебя лучше искать получается !!!" "Народ, посмотрите фильм Дудя. Вот где круть", "Да ну вы серьёзно? Диз конечно, за симонян, за музыку, за бездарность, худшее что видел, как забрать просмотр?" – пишут возмущенные зрители.