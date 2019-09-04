Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Лицемерие и мерзость": Собчак заплевали за пляски на костях

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Журналистка затронула тему Беслана

На "блондинку в шоколаде" обрушились разгневанные россияне.

Ксения Собчак не осталась в стороне от трагедии, со дня которой минуло уже 15 лет, и выпустила документальный фильм о теракте в Беслане. Многих это покоробило. Звезду упрекнули в желании пропиариться на горе и "влезть" в чужую боль.

Отметим, что журналист Юрий Дудь также опубликовал трехчасовой ролик, где рассказал, как сегодня живут люди, которых затронул этот кошмар.

Пользователи Сети уже несколько дней обсуждают оба фильма. Причем сравнение оказалось не в пользу программы "Осторожно, Собчак" – количество дизлайков на ее канале превысило число отметок "нравится". Некоторые комментаторы указали светской львице, что лучше бы ей заниматься репортажами о жизни звезд и исследовать спальню балерины Анастасии Волочковой, а не браться за такие темы (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Какую бы тему выбрать, чтоб похайповать, подумала Ксения Собчак", "Собчак, тебе бы дружить с Порошенко, он тоже как и ты любит пиариться на чужом горе. Тебе 100% пофиг эта проблемы. Тебе н и к т о не верит", "Какой ход конем...Браво Ксения Анатольевна!" "Почему-то, неприятно! Оставалась , бы Ксения " светской львицей",не надо с таким имиджем лезть в чужую настоящую боль!" "Противно и низко пиарить свою страницу на безмерном горе! И себя попиарить, сыгрануть в благородство и государство пнуть! Какое лицемерие и мерзость!! Лучше бы вспомнила молча, кстати 1 сентября об этом молчала!" "Неее Ксюха до Дудя тебе ещё далеко !!! Не твои это темы !!! У Волочковой ****** у тебя лучше искать получается !!!" "Народ, посмотрите фильм Дудя. Вот где круть", "Да ну вы серьёзно? Диз конечно, за симонян, за музыку, за бездарность, худшее что видел, как забрать просмотр?" – пишут возмущенные зрители.

Фоторепортаж
"Вой женщин": Россию потрясла чудовищная трагедия
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россия поставила премьера Британии на место за слова про Вторую мировую войну

Политику напомнили о роли Королевства в этой трагедии

От Малайзии потребовали скрыть правду о виновнике крушения МН17

Родственники жертв авиакатастрофы считают невиновность Москвы надуманной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей