Умер исполнитель советских хитов

Нибиру
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Песни в его исполнении любила вся страна: "Снег кружится", "На дальней станции сойду", "Оксана" и многие другие. Печальную новость сообщили близкие Петерсона, пишет "МК".
Причины смерти популярного певца пока официально не названы. Между тем СМИ пишут, что у музыканта, вероятно, была онкология. В частности, на это обращает внимание телеграм-канал "360".
Артист выступал в составе знаменитых ВИА "Веселые ребята", "Пламя" и "Самоцветы".
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