Умер исполнитель советских хитов

Юрий Петерсон ушел из жизни в 71 год

Песни в его исполнении любила вся страна: "Снег кружится", "На дальней станции сойду", "Оксана" и многие другие. Печальную новость сообщили близкие Петерсона, пишет "МК".

Причины смерти популярного певца пока официально не названы. Между тем СМИ пишут, что у музыканта, вероятно, была онкология. В частности, на это обращает внимание телеграм-канал "360".

Артист выступал в составе знаменитых ВИА "Веселые ребята", "Пламя" и "Самоцветы".