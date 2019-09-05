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Умер исполнитель советских хитов

Умер исполнитель советских хитов
Фото: pixabay.com
Юрий Петерсон ушел из жизни в 71 год

Песни в его исполнении любила вся страна: "Снег кружится", "На дальней станции сойду", "Оксана" и многие другие. Печальную новость сообщили близкие Петерсона, пишет "МК".

Причины смерти популярного певца пока официально не названы. Между тем СМИ пишут, что у музыканта, вероятно, была онкология. В частности, на это обращает внимание телеграм-канал "360".

Артист выступал в составе знаменитых ВИА "Веселые ребята", "Пламя" и "Самоцветы".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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