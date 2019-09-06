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Шейк прикрыла свою "луковку" мизерной сумкой

Модель снялась в рискованной фотосессии

Ирина Шейк поделилась в Instagram с подписчиками свежей работой. В ролике звезда сексуально двигается с сумками модного бренда. Однако на аксессуары интернет-пользватели совсем не обратили внимания – все любовались наготой манекенщицы.

"Вот я хоть и девушка, но в ролике смотрела не на сумки, а обаженку Ирины Шейк....да и никто не смотрит на сумки, когда есть огаленая Ирина Шейк", "Идеал красоты и грации", "Какая красивая наша девочка", "Ирочка Вы наша гордость!!!" - восхитились телом Шейк, которая нередко снимается обнаженной для глянцевых журналов и брендов, поклонники.

Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", положительно оценили ролик и многие знаменитости, например, модель Изабель Гулар. 

Полина ИВАНОВА
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