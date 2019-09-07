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Посиневшая Чехова без одежды напугала россиян

Посиневшая Чехова без одежды напугала россиян
Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая разлеглась на кушетке

Анфиса Чехова поделилась с подписчиками в Instagram свежим кадром, на котором лежит в синем бикини на фоне панорамного окна. Вид звезды привел поклонников в полный восторг, однако некоторых обеспокоил ее внешний вид.

"Всё вроде с виду в шоколаде, но если внюхаться – то нет #двустишья #вишневского11а",

– подписала фото Чехова.

Подписчики тут же принялись обсуждать как цитату, так и фигуру телеведущей. Тело звезды привлекло много внимания интернет-пользователей. Кому-то показалось странным, что кожа Анфисы отливает синим цветом:

"Настораживает, то что на всех опубликованных фото при наличии такой фигуры один синий цвет на теле. Или у вас всегда цвет настроения синий всегда?"- поинтересовалась подписчица.

Чехова не стала отвечать на этот вопрос, а ее поклонники осыпали любимицу комплиментами.

"Анфисочка как всегда прекрасна", "Сиськи хорошие – большие, пора и без лифчика, а то уже не 18", "Идеальная фигурка", "Анфиса как всегда шикарна", "Красавица! Восхищаюсь" - подчеркнули фанаты.

Полина ИВАНОВА
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