Известный юморист прижался к интимному месту Бледанс

Две звезды разыграли нешуточные страсти

Красавица Эвелина Бледанс сверкнула перед поклонниками еще одной гранью своего таланта.

На своей страничке в Instagram Эвелина показала сцены из своей интимной жизни, причем в постели рядом с ней оказался популярный комик Алексанр Ревва.

"Сашуля, ...с днем Рождения!! Много у нас с тобой всего было... и даже это. Оставайся всегда таким искряще-манящим!", -

написала Бледанс, сопроводив свое поздравление весьма пикантными фото.

У многих поклонников Эвелины ее пост вызвал искреннее недоумение и даже возмущение:

"Он же женат. И у него дети. Что они подумают глядя на фото?", "Похож на маньяка".

Впрочем, другие комментаторы были более снисходительны:

"Папа артист! Играет роль! А что еще можно придумать?!", "Это же постановочные материалы .Не узнаете Артура Пирожкова?", "Ой, я не могу, ржака", "Оу, горячи! Сейчас сбегутся моралисты))", "Молодцы, отжигают))))".

А один из поклонников актрисы написал:

"А я так знал что ты спала с ним".

На что Эвелина кокетливо ответила:

"с ним разве уснешь?! ))".

Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.