Известный юморист прижался к интимному месту Бледанс

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Красавица Эвелина Бледанс сверкнула перед поклонниками еще одной гранью своего таланта.
На своей страничке в Instagram Эвелина показала сцены из своей интимной жизни, причем в постели рядом с ней оказался популярный комик Алексанр Ревва.
"Сашуля, ...с днем Рождения!! Много у нас с тобой всего было... и даже это. Оставайся всегда таким искряще-манящим!", -
написала Бледанс, сопроводив свое поздравление весьма пикантными фото.
У многих поклонников Эвелины ее пост вызвал искреннее недоумение и даже возмущение:
"Он же женат. И у него дети. Что они подумают глядя на фото?", "Похож на маньяка".
Впрочем, другие комментаторы были более снисходительны:
"Папа артист! Играет роль! А что еще можно придумать?!", "Это же постановочные материалы .Не узнаете Артура Пирожкова?", "Ой, я не могу, ржака", "Оу, горячи! Сейчас сбегутся моралисты))", "Молодцы, отжигают))))".
А один из поклонников актрисы написал:
"А я так знал что ты спала с ним".
На что Эвелина кокетливо ответила:
"с ним разве уснешь?! ))".
Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.
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