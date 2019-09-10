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Заморили голодом: в Москве расследуют смерть звезды "Тихого Дона"

Заморили голодом: в Москве расследуют смерть звезды
Элина Быстрицкая. Фото: www.globallookpress.com
Актрису намеренно изолировали от мира

Журналисты сообщили, что родственники могли довести Элину Быстрицкую до голодного истощения.

С таким сенсационным заявлением выступил 10 сентября телеграм-канал Baza. По информации источника, к следователям обратились близкие знакомые Быстрицкой, которые считают, что ее семья якобы специально ограничила круг общения Элины Авраамовны, изолировала ее от врачей и сменила сиделок. А затем всенародно любимую актрису несколько месяцев морили голодом.

В итоге у Быстрицкой, которой был 91 год, обострились тяжелые хронические заболевания, после чего она умерла в реанимации частной московской клиники.

По утверждению телеграм-канала, следователи столичного ГСУ Следственного комитета России начали проверку 23 августа 2019 г., однако на сайте ведомства информация об этом отсутствует.

Элина Авраамовна Быстрицкая умерла 26 апреля 2019 г. на 92-м году жизни в московской больнице, куда за неделю до смерти была госпитализирована в тяжелом состоянии. 

Валентина МАЙОРОВА
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