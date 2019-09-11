Апина подразнила россиян фигурой в латексе

Певица сексуально оголила спину

Алена Апина снялась в модной фотосессии, но не сразу рискнула показать подписчикам в Instagram результат. Решившись поделиться кадрами с фанами, артистка произвела настоящий фурор в Сети.

"Сильно уж не ворчите про сиськи и возраст! Когда нечего будет показывать, тоже начну метать громы и молнии в тех, кто выкладывает такие фотки!"

– иронично подписала фото Апина.

На кадрах звезда позирует в черном латексном платье, подчеркнувшим ее аппетитные формы. На одном из снимков певица одета в комбинезон с эффектным декольте. Поклонники Апиной по достоинству оценили ее тело и призвали не переживать из-за возраста, ведь с годами она, по их мнению, лишь молодеет.

"Подразнила", "Возраст – это когда 90 исполнилось... А тут красивая женщина", "Шикарно! Какой возраст? Я вас умоляю...... Вы ещё Ого-го!!!!", "Боже..какая вы прекрасная", "Шикарно выглядите,Алена!", "Вот это фигура!", "Очень красивая и эффектная Алёна", "Супер! Пусть завидуют!", "Выглядите Зе бест!", "Фантастическая женщина!" – подчеркнули фанаты.

Однако нашлись и недоброжелатели:

"Глаша, твоё время ушло и такое бывает", – заявил злопыхатель.