Певец создает новый клип

Филипп Киркоров сообщил поклонникам в Instagram, что готовит "для юго-западной звезды ***" [продукт жизнедеятельности человека коричневого цвета]. Однако пост поп-короля вызвал швал возмущения и негодования среди интернет-пользователей из-за его шутки.

"PS @bilanofficial не дополнительная, а дополненная реальность переполненного живота! Кто в теме, тот поймёт",

– подписал фото Киркоров.

Кадр, на котором артист стоит, слегка присев, он дополнил анимационной картинкой в виде фекалии, падающей из пятой точки певца. Юмор Киркорова оценили не все его подписчики, которые раскритиковали его за недостойное поведение.

"Вот дочка с сыночком то посмотрят, пример для подражания", "Старость не радость", "Просто уже сходит с ума", "Это творчество так выходит?", "Поддерживаю! Что творит, противно! Как же он мне нравился!!!", "Фил выпускает треки", "Противно смотреть", "Уже не чем удивить походу", "Совсем уже с ума сошел! Не пора ли вызвать санитаров?", "Отвратительно", "Ужас какой! Как пошло!" – возмутились россияне.

Однако нашлись и те, кто оценил шутку поп-короля. Они уверены, что у Киркорова отличное чувство юмора.

"Шикарное чувство юмора!!!!", "Вы как всегда гениальны", "Браво король!", "Филя в своём репертуаре. Хоть настроение поднимает", – заступились за артиста поклонники.