"Русская Кардашьян" в микробикини переплюнула Бузову

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Анастасия Квитко выложила в Instagram свежий кадр в белом бикини. Интернет-пользователи, глядя на снимок, на котором можно во всей красе разглядеть упругие бедра россиянки, пришли к выводу, что она стала популярнее Ольги Бузовой.
В кадре знаменитость, которая томно смотрит в сторону, а не в камеру, сидит на бетонной плите, за которой виднеется стильное сооружение какого-то дома. Фанаты модели были буквально переполнены эмоциями из-за ее сексуального вида. Некоторые признались, что мечтают не просто о такой возлюбленной, как Анастасия, но и о ней самой.
"Крошка, ты великолепна", "Мечта", "Восхитительна как всегда", "Горячая", "Идеальная форма", "Божественно", "Оооо Настя ты уже стала популярна как Бузова, просто", "Очень горячие бедра", "Сразила наповал" – подчеркнули подписчики.
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