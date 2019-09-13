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"Русская Кардашьян" в микробикини переплюнула Бузову

Фото:instagram.com/anastasiya_kvitko
Мужчины со всего света настойчиво зовут модель замуж

Анастасия Квитко выложила в Instagram свежий кадр в белом бикини. Интернет-пользователи, глядя на снимок, на котором можно во всей красе разглядеть упругие бедра россиянки, пришли к выводу, что она стала популярнее Ольги Бузовой.

В кадре знаменитость, которая томно смотрит в сторону, а не в камеру, сидит на бетонной плите, за которой виднеется стильное сооружение какого-то дома. Фанаты модели были буквально переполнены эмоциями из-за ее сексуального вида. Некоторые признались, что мечтают не просто о такой возлюбленной, как Анастасия, но и о ней самой.

"Крошка, ты великолепна", "Мечта", "Восхитительна как всегда", "Горячая", "Идеальная форма", "Божественно", "Оооо Настя ты уже стала популярна как Бузова, просто", "Очень горячие бедра", "Сразила наповал" – подчеркнули подписчики. 

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Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

Полина ИВАНОВА
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