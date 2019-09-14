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Прямо перед премьерой: российский актер попал в аварию в Москве

Прямо перед премьерой: российский актер попал в аварию в Москве
Иван Фоминов. Фото: Бобылев Сергей/ITAR-TASS
Артиста увезли в больницу

В машине вместе с Иваном Фоминовым ехала съемочная группа. В результате ДТП актер получил перелом лопатки. Его спутники также госпитализированы – у них травмы средней тяжести, передает телеграм-канал MASH.

Фоминов снимается в полнометражном фильме "Чернобыль. Зона отчуждения", премьера которого запланирована на 10 октября 2019 года. Также актер играет на сцене "Гоголь-центра".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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