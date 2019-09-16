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Российского актера нашли мертвым в квартире

Российского актера нашли мертвым в квартире
Юрий Колычев. Фото: www.globallookpress.com
Народному артисту РСФСР было 90 лет

Ушел из жизни Юрий Колычев. Артист умер на 91-м году жизни. Тело Колычева нашли в квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ. Официального подтверждения пока нет. Причины смерти не названы.

Колычев окончил театральное училище имени Щепкина в 1950 году. После этого он служил в Малом театре, а в 1957 присоединился к труппе "Ленкома". Он известен по ролям в нескольких десятках фильмов. Также артист озвучивал фильмы и мультфильмы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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