Ушел из жизни народный артист России

Известный музыкант скончался в Северной столице

Умер Валерий Успенский. Народному артисту России было 80 лет.

"Валерий Всеволодович Успенский скончался сегодня утром", – сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, где он заведовал кафедрой хорового дирижирования.

Успенский родился в 1939 году. В 1956-м окончил Хоровое училище имени М. И. Глинки, через год – Ленинградскую консерваторию.

После этого до 1972 г. был главным хормейстером Театра оперы и балета Улан-Удэ. Затем руководил детским хором Ленинградского радио и телевидения, дирижировал Ансамблем песни и пляски. С 1975-го по 1980 г. был художественным руководителем и главным дирижером Академического хора города Хабаровска.

Под руководством Валерия Успенского хор студентов консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова успешно гастролировал в Германии, Италии, Польше и Финляндии.

Также преподавал дирижирование в Хоровом училище, где когда-то учился сам.

В 2008 г. был удостоен звания "Народный артист Российской Федерации".