Нибиру
- Остались сутки: гигантский астероид разрушит Землю
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
Умер Валерий Успенский. Народному артисту России было 80 лет.
"Валерий Всеволодович Успенский скончался сегодня утром", – сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, где он заведовал кафедрой хорового дирижирования.
Успенский родился в 1939 году. В 1956-м окончил Хоровое училище имени М. И. Глинки, через год – Ленинградскую консерваторию.
После этого до 1972 г. был главным хормейстером Театра оперы и балета Улан-Удэ. Затем руководил детским хором Ленинградского радио и телевидения, дирижировал Ансамблем песни и пляски. С 1975-го по 1980 г. был художественным руководителем и главным дирижером Академического хора города Хабаровска.
Под руководством Валерия Успенского хор студентов консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова успешно гастролировал в Германии, Италии, Польше и Финляндии.
Также преподавал дирижирование в Хоровом училище, где когда-то учился сам.
В 2008 г. был удостоен звания "Народный артист Российской Федерации".
Регион РФ хотят переименовать
Киев потребовал от Праги соблюдать антироссийские санкции ЕС