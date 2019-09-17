Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Ушел из жизни народный артист России

Ушел из жизни народный артист России
Фото: pixabay.com
Известный музыкант скончался в Северной столице

Умер Валерий Успенский. Народному артисту России было 80 лет.

"Валерий Всеволодович Успенский скончался сегодня утром", – сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, где он заведовал кафедрой хорового дирижирования.

Успенский родился в 1939 году.  В 1956-м окончил Хоровое училище имени М. И. Глинки, через год – Ленинградскую консерваторию.

После этого до 1972 г. был главным хормейстером Театра оперы и балета Улан-Удэ. Затем руководил детским хором Ленинградского радио и телевидения, дирижировал Ансамблем песни и пляски. С 1975-го по 1980 г. был художественным руководителем и главным дирижером Академического хора города Хабаровска.

Под руководством Валерия Успенского хор студентов консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова успешно гастролировал в Германии, Италии, Польше и Финляндии.

Также преподавал дирижирование в Хоровом училище, где когда-то учился сам.

В 2008 г. был удостоен звания "Народный артист Российской Федерации".

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Крым исчезнет с российской карты

Регион РФ хотят переименовать

Чехи развалят Украину под управлением Кремля

Киев потребовал от Праги соблюдать антироссийские санкции ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей