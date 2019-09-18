Певица показала свои внушительные формы

Анна Семенович задала своим поклонникам интересный вопрос. Звезда поинтересовалась, как ее подписчики справляются с трудностями современной жизни в мегаполисе. Поделилась звезда и новой фотографией – Анна кокетливо распахнула розовый плащик, чтобы все желающие могли полюбоваться ее роскошным бюстом.

"Дорогие мои, как вы снимаете стресс? Мне очень важно после сложных съемок или новых проектов побаловать себя вкусняшками", -

кокетливо написала певица на своей страничке в Instagram.

Многие признались, что их антидепрессант – сама Анна:

"Анюта вы в розовом... Розовая Мечта!.. просмотр... фоток прекрасной дамы тоже прекрасный антидепрессант",Вы лучший антидепрессант независимо от размеров талии!", "Я смотрю на грудь Семенович и стресса как ни бывало", "Вот смотрю на твою бюст и стресс сразу снимается", "Лично я уже 20 лет для снятия стресса рассматриваю фотографии Анны Семенович...."

Не осталась без внимания и грудь прекрасной Анны, причем комментаторы в который уже раз заподозрили, что певица злоупотребляет фоторедактором:



"Уау а сколько там молока", "Зачем такой откровенный Фотошоп ? Все так плохо?", "Одной мне показалось, что у нее попа впереди", "Ваша грудь, это стресс, приятный стресс", "Фотошоп перестарался! Лицо совсем узким сделали!"

А самые прямодушные поклонники откровенно признались:

"Хочу тебя", "Аннушка,ты самая аппетитнпя красотка из всего шоу бизнеса".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.