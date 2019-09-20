Ирина Богачева умерла на 81-м году жизни

Трагическую новость сообщили в Санкт–Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, где Богачева заведовала кафедрой сольного пения. Артистка умерла 19 сентября, говорится на официальном сайте.

Солистке Мариинского театра и народной артистке Ирине Богачевой было 80 лет. Причины смерти пока не известны.



На сцене Мариинки оперная певица исполнила около тридцати ролей: Амнерис в "Аиде", Кармен и многие другие. Среди самых известных – графиня в "Пиковой даме". Богачева – лауреат Госпремии Советского Союза и "Золотой маски", также она является кавалером орденов "За заслуги перед отечеством".

Дата и место прощания с легендарной певицей еще не названы.