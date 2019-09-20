Актеру было 80 лет

Анатолий Бородин скончался 20 сентября, в пятницу.

О причинах и обстоятельствах смерти артиста пока ничего не известно. Печальную новость передает "Россия.Кубань". Дата прощания с Бородиным еще не названа.

Артист известен по фильмам "Убийство на „Ждановской“, "Из жизни Федора Кузькина" и другим – на его счету более двух сотен ролей.