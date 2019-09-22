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Интимная вечеринка и ужин за полтора миллиона: как Малахов развлекается в Париже

Секс-оргия и ужин за полтора миллиона: как Малахов развлекается в Париже
Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Ведущий скандальной передачи "Прямой эфир" не отказывает себе ни в чем

Французские каникулы Андрея Малахова, похоже, проходят весьма насыщенно. Отдых шоумена можно назвать по-настоящему роскошным.

Так, Андрей отужинал в ресторане известнейшего повара Алена Дюкасса. При этом в подписи к фото в Instagram, где он позирует со звездой кулинарии, телеведущий упомянул, что наслаждался вином M Château Mouton Rothschild 1945. Журналисты подсчитали, сколько же заплатил Малахов за парижское пиршество.

Итак, бутылка вина, которую ему подали, стоит около 23 тысяч 222 долларов (это почти полтора миллиона рублей). Что касается изысканных блюд, которые предлагают гостям ресторана – здесь все скромнее. Если не считать напитки, в среднем поесть здесь можно за 245 евро, отмечает "Экспресс-газета". Впрочем, платил ли Малахов за ужин сам или это был широкий жест со стороны французского повара, остается неизвестным.

Прогулялся телеведущий и по ночному Версалю – компанию ему составила Наталья Шкулева. Малахов сообщил, что супруга сделала ему романтический сюрприз к восьмой годовщине свадьбы. Прогуливаясь по Версалю, он заявил, что возбужден, а позже, показывая накрытые столы, с присущим ему юмором назвал происходящее "интимной вечеринкой" и заподозрил жену в подготовке сексуальной оргии.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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