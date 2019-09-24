Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Актер из "Каменской" разбил голову

Актер из
Сергей Гармаш. Фото: www.globallookpress.com
ЧП с кинозвездой случилось в Ростове

Сергей Гармаш получил травму в аэропорту "Платов". По некоторым данным, он разбил голову.

Актера доставили в больницу в Новочеркасске. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает РЕН ТВ. 

Советский и российский актер театра, кино и дубляжа, сценарист и продюсер Сергей Гармаш хорошо известен российским зрителям. Он сыграл более чем в 100 фильмах и 30 с лишним телесериалах, среди которых "Каменская", где народный артист России исполнял одну из главных ролей. 

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

США и Польша придумали способ остановить работу "Северного потока – 2"

Времени остается все меньше, но Вашингтон судорожно пытается помешать строительству газопровода

Их там не было: Эстонию возмутили советские архивы времен Второй мировой войны

Таллин настаивает на 50-летней "оккупации" Советским Союзом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей