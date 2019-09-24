ЧП с кинозвездой случилось в Ростове

Сергей Гармаш получил травму в аэропорту "Платов". По некоторым данным, он разбил голову.

Актера доставили в больницу в Новочеркасске. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает РЕН ТВ.

Советский и российский актер театра, кино и дубляжа, сценарист и продюсер Сергей Гармаш хорошо известен российским зрителям. Он сыграл более чем в 100 фильмах и 30 с лишним телесериалах, среди которых "Каменская", где народный артист России исполнял одну из главных ролей.