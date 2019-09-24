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Сергей Гармаш получил травму в аэропорту "Платов". По некоторым данным, он разбил голову.
Актера доставили в больницу в Новочеркасске. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает РЕН ТВ.
Советский и российский актер театра, кино и дубляжа, сценарист и продюсер Сергей Гармаш хорошо известен российским зрителям. Он сыграл более чем в 100 фильмах и 30 с лишним телесериалах, среди которых "Каменская", где народный артист России исполнял одну из главных ролей.
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