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Боролся до конца: известного актера убила страшная болезнь

Не стало ведущего артиста Серпуховского музыкально-драматического театра

Любимец зрителей Рамиль Азимов скончался накануне, 24 сентября. Его жизнь оборвалась на 41 году жизни, передает пресс-служба Серпуховского музыкально-драматического театра, где служил артист. 

"Два последних года Рамиль боролся со страшным заболеванием. Диагноз врачей прозвучал как гром среди ясного неба, когда он был на взлете своей карьеры и личной жизни", – говорится в некрологе.

Коллеги вспоминают, что Рамиль цеплялся за жизнь до последнего. Он перенес курсы химиотерапии, однако рак дал осложнения. 

Прощание с артистом состоялось сегодня, 25 сентября, на сцене театра. Похоронят Азимова, как он сам того хотел, в родном Баку, уточняет "Подмосковье сегодня"


Ксения АНДРЕЕВА
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