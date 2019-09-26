Заслуженный артист России вел себя совсем не галантно - обматерил стюардесс

Максим Аверин приходит себя в отделении полиции. Туда он отправился, когда пассажирский лайнер приземлился в "Шереметьево". Поводом для задержания стал пьяный дебош, который звезда сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" устроил на борту. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет телеграм-канал Life Shot.

Что не понравилось артисту, неизвестно. По предварительным данным, во время полета нетрезвый Аверин покрыл матом стюардесс. Нецензурно он высказался и в адрес авиакомпании "Аэрофлот". Результатом стал вечер в компании сотрудников транспортной полиции.