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Звезда "Глухаря" устроил пьяный скандал в самолете

Звезда
Максим Аверин. Фото: www.globallookpress.com
Заслуженный артист России вел себя совсем не галантно - обматерил стюардесс

Максим Аверин приходит себя в отделении полиции. Туда он отправился, когда пассажирский лайнер приземлился в "Шереметьево". Поводом для задержания стал пьяный дебош, который звезда сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" устроил на борту. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет телеграм-канал Life Shot.

Что не понравилось артисту, неизвестно. По предварительным данным, во время полета нетрезвый Аверин покрыл матом стюардесс. Нецензурно он высказался и в адрес авиакомпании "Аэрофлот". Результатом стал вечер в компании сотрудников транспортной полиции.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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