У 66-летнего артиста диагностировали тахикардию

Виктора Балабанова доставили в одну из столичных клиник. У него возникли проблемы с сердцем, – пишет Telegram-канал 112. Также была диагностирована тахикардия. Теперь актеру сериала "Глухарь" предстоит курс лечения.

Виктор Балабанов много лет работает в театре, широкому зрителю стал известен по ролям в российских сериалах. Актера можно увидеть в картинах "Солдаты", "Час Волкова", "Глухарь", "Зверобой".