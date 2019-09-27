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Экстренно госпитализировали: у звезды "Глухаря" возникли проблемы с сердцем

Увезли в больницу: у звезды
Виктор Балабанов. Фото: "Паутина-6" (2012)
У 66-летнего артиста диагностировали тахикардию

Виктора Балабанова доставили в одну из столичных клиник. У него возникли проблемы с сердцем, – пишет Telegram-канал 112. Также была диагностирована тахикардия. Теперь актеру сериала "Глухарь" предстоит курс лечения.

Виктор Балабанов много лет работает в театре, широкому зрителю стал известен по ролям в российских сериалах. Актера можно увидеть в картинах "Солдаты", "Час Волкова", "Глухарь", "Зверобой". 

Дарья ПЕТРОВА
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