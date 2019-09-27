Звезду сериала "Улицы разбитых фонарей" зажало в машине

Елена Терновая пострадала в ДТП, которое произошло на юге Петербурга. В результате ее увезли в больницу.

Актриса, сидевшая за рулем Hyundai Solaris, столкнулась с автомобилем такси, ехавшем в попутном направлении. Вместе с актрисой в больницу попал и водитель второй машины, рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Состояние обоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Как сообщает РЕН ТВ, артистка была зажата в автомобиле, получила ушибы и сотрясение головного мозга.

"Я не видела машин, и вдруг удар бешеный, я просто не поняла, что и откуда. Это было просто в секунду, и припечатали в отбойник", -

объяснила Терновая.

По факту аварии начата проверка, все обстоятельства ДТП устанавливаются.