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Елена Терновая пострадала в ДТП, которое произошло на юге Петербурга. В результате ее увезли в больницу.
Актриса, сидевшая за рулем Hyundai Solaris, столкнулась с автомобилем такси, ехавшем в попутном направлении. Вместе с актрисой в больницу попал и водитель второй машины, рассказал ТАСС источник в экстренных службах.
Состояние обоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Как сообщает РЕН ТВ, артистка была зажата в автомобиле, получила ушибы и сотрясение головного мозга.
"Я не видела машин, и вдруг удар бешеный, я просто не поняла, что и откуда. Это было просто в секунду, и припечатали в отбойник", -
объяснила Терновая.
По факту аварии начата проверка, все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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