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Заслуженная артистка России попала в аварию

Елена Терновая. Кадр из "Улицы разбитых фонарей-13" (2013)
Звезду сериала "Улицы разбитых фонарей" зажало в машине

Елена Терновая пострадала в ДТП, которое произошло на юге Петербурга. В результате ее увезли в больницу.

Актриса, сидевшая за рулем Hyundai Solaris, столкнулась с автомобилем такси, ехавшем в попутном направлении. Вместе с актрисой в больницу попал и водитель второй машины, рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Состояние обоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Как сообщает РЕН ТВ, артистка была зажата в автомобиле, получила ушибы и сотрясение головного мозга.

 "Я не видела машин, и вдруг удар бешеный, я просто не поняла, что и откуда. Это было просто в секунду, и припечатали в отбойник", -

объяснила Терновая. 

По факту аварии начата проверка, все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Валентина МАЙОРОВА
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