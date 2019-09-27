Нибиру
- Камчатка под ударом: небесные драконы с Нибиру атакуют Россию
- В любую минуту взорвется: на кадрах с Юпитера нашли тень от Нибиру
- Это конец: Нибиру заслонила Cолнце
362 новости
Печальное событие произошло в Калуге, где прямо во время спектакля на сцене Театра юного зрителя умер актер. Андрей Семенов играл Ангела в спектакле "Очень простая история", когда у него оторвался тромб.
Артисту было всего 56 лет, сообщает пресс-служба театра. Он пополнил состав труппы в 1992 году. Семенов был задействован в 30-ти с лишним спектаклях, уточняет НСН.
На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления