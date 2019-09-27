Ушел из жизни Андрей Семенов

Печальное событие произошло в Калуге, где прямо во время спектакля на сцене Театра юного зрителя умер актер. Андрей Семенов играл Ангела в спектакле "Очень простая история", когда у него оторвался тромб.

Артисту было всего 56 лет, сообщает пресс-служба театра. Он пополнил состав труппы в 1992 году. Семенов был задействован в 30-ти с лишним спектаклях, уточняет НСН.