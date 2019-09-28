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Народный артист России ударил медика ножом

Леонид Хейфец. Фото: www.globallookpress.com
85-летний Леонид Хейфец набросился на женщину

Театральный режиссер и профессор Российского института театрального искусства атаковал фельдшера скорой помощи. ЧП произошло, когда народному артисту пытались измерить давление.

Хейфец ударил врача ножом. На место вызвали полицию. О состоянии пострадавшего медика ничего не сообщается. Причиной нападения стал, по предварительным данным, острый психоз. Об этом пишет телеграм-канал 112.

Как выяснилось, режиссер пытался выбежать на улицу. Его супруга хотела его остановить. Хейфец успел добраться до подъезда – в это время к дому и подъехала скорая, на фельдшера которой он и напал. Женщину увезли в больницу с раной бедра.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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