85-летний Леонид Хейфец набросился на женщину

Театральный режиссер и профессор Российского института театрального искусства атаковал фельдшера скорой помощи. ЧП произошло, когда народному артисту пытались измерить давление.

Хейфец ударил врача ножом. На место вызвали полицию. О состоянии пострадавшего медика ничего не сообщается. Причиной нападения стал, по предварительным данным, острый психоз. Об этом пишет телеграм-канал 112.

Как выяснилось, режиссер пытался выбежать на улицу. Его супруга хотела его остановить. Хейфец успел добраться до подъезда – в это время к дому и подъехала скорая, на фельдшера которой он и напал. Женщину увезли в больницу с раной бедра.