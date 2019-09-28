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СМИ: звезду "Счастливы вместе" поймали в Москве с кокаином в нижнем белье

СМИ: звезду
Наталья Бочкарева. Фото: www.globallookpress.com
Наталья Бочкарева, вероятно, успела опробовать запрещенный порошок

К моменту встречи с полицейскими актриса была нетрезва, пишет телеграм-канал 112. Бочкареву, которая в сериале играла роль Даши Букиной, остановил наряд ДПС. Ее поведение было подозрительным. Интересно, что когда речь зашла о запрещенных веществах, звезда даже не стала отпираться и честно призналась, что у нее в трусах кокаин.

Пакетик с 0,69 грамма порошка она достала при понятых. Против Бочкаревой завели уголовное дело. Отметим, что ее квартиру уже обыскали, однако там ничего не обнаружено.

Между тем сама актриса уже опровергла эту информацию и заявила, что подаст в суд на тех, кто распространил ее. Об этом сообщает телеграм-канал "Подъем".

Однако чуть позже в доказательство ранее опубликованной информации телеграм-канал 112 выложил видео задержания.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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