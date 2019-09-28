Наталья Бочкарева, вероятно, успела опробовать запрещенный порошок

К моменту встречи с полицейскими актриса была нетрезва, пишет телеграм-канал 112. Бочкареву, которая в сериале играла роль Даши Букиной, остановил наряд ДПС. Ее поведение было подозрительным. Интересно, что когда речь зашла о запрещенных веществах, звезда даже не стала отпираться и честно призналась, что у нее в трусах кокаин.

Пакетик с 0,69 грамма порошка она достала при понятых. Против Бочкаревой завели уголовное дело. Отметим, что ее квартиру уже обыскали, однако там ничего не обнаружено.

Между тем сама актриса уже опровергла эту информацию и заявила, что подаст в суд на тех, кто распространил ее. Об этом сообщает телеграм-канал "Подъем".

Однако чуть позже в доказательство ранее опубликованной информации телеграм-канал 112 выложил видео задержания.