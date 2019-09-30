"Болтун и разводила": Бузова жестко отшила бывшего

Предприниматель вернулся, чтобы доказать свои чувства

Победитель проекта "Замуж за Бузову" сыровар Денис Лебедев проник на кастинг шоу "План Б", в котором 33-летняя Ольга снова будет искать свою любовь. Однако первой на площадке он встретил вовсе не телеведущую, а ее маму – Ирину.

Мама Ольги уверена, что ее дочь больше не поддастся чарам сыровара. "В прошлый раз он так некрасиво себя повел, что теперь никак его не воспринимаю – пустое место. Денис же невероятный болтун и разводила — искусно вешает лапшу на уши", – рассказала Ирина Бузова изданию "СтарХит".

В прошлом году в проекте "Замуж за Бузову" Лебедев влюбил в себя Ольгу, но после победы оказалось, что чувств к телеведущей у Лебедева нет – мужчина только хотел пропиариться. Предприниматель заявил, что готов снова доказать Ольге свои чувства, а также добавил, что расскажет больше об их взаимоотношениях за приличный гонорар.