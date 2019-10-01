Поклонники гадают, что произошло с их любимой звездой

Певица Катя Кищук, не так давно покинувшая группу "Серебро", показала фотографию, которая вызвала нешуточное волнение у всех ее поклонников.

На своей страничке в Instagram Кищук выложила снимки, на которых один глаз молодой звезды буквально залит кровью.

"Когда пересидел в компе", "комар в глаз залетел", "Парень наверно в глаз дал", "Конъюнктивит, дело такое....", -

написали обеспокоенные подписчики в комментариях.

Кто-то предположил, что Катерина загримировалась в стиле популярной игры и аниме "Наруто", а кто-то решил, что у певицы разыгралась аллергия.

И только самый зоркий комментатор изрек:

"Сосуды не нарушены, отека нет, значит грим. Все для искусства )"

Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.



