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Умер знаменитый советский исполнитель

Умер знаменитый в СССР исполнитель
Карел Готт. Фото: www.globallookpress.com
Артисту было 80 лет

Король чешской поп-музыки Карел Готт скончался в ночь со вторника на среду в Праге. В начале сентября певец признался, что ему поставили диагноз "острая лейкемия" и что он начинает амбулаторное лечение.

В последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием – раком лимфатической системы, сообщает ТАСС.

Карел Готт, которого во многих странах называли "чешским соловьем", выпустил несколько сотен альбомов, продал более 30 миллионов дисков и принял участие в "Евровидении". Он также снялся в около 30 фильмах, в основном музыкальных комедийных, причем в большинстве кинолент сыграл самого себя, передает "Комсомольская правда". Готт пел на многих языках, в том числе и на русском. Советская публика отмечала, что старинные русские романсы он исполнял почти без акцента

Карина СИРАЗОВА
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