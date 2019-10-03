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Знаменитая фигуристка стала жертвой аферы

Гадалка выманила у знаменитой фигуристки миллионы
Аделина Сотникова. Фото: www.globallookpress.com
Золотая медалистка Олимпиады в Сочи попалась на крючок интернет-мошенницы

Аделина Сотникова обратилась в столичную полицию: знаменитая российская фигуристка стала жертвой недобросовестной гадалки.

Как сообщает "Пятый канал", спортсменка нашла мастерицу эзотерических услуг через Instagram. Экстарсенс по имени Ольга пообещала избавить Аделину от проблем в личной жизни, причем сделать это наиболее удобным способом – дистанционно.

Сотникова перевела на счет гадалки 2 млн рублей за 9 магических сеансов, сообщает телеграм-канал "112". После этого Ольга внезапно исчезла, а Аделина отправилась писать заявление в полицию.

По информации телеграм-канала "НеМалахов", Сотникова могла пойти на контакт с гадалкой от отчаяния. Сестра спортсменки страдает от синдрома Тричера Коллинза – у нее проблемы с речью, слухом и костями. В последнее время состояние здоровья девушки якобы ухудшилось.

Аделина Сотникова закончила спортивную карьеру в 2017 году, она участвует в шоу "Ледниковый период".  Фигуристка 2 раза выигрывала серебро на чемпионате Европы, а на Олимпиаде-2014 получила золотую медаль в одиночном катании.

Валентина МАЙОРОВА
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