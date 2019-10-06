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Экс-жена Бондарчука задрала ноги в мини-юбке

Экс-жена Бондарчука задрала ноги в мини-юбке
Светлана Бондарчук. Фото: www.globallookpress.com
Модельер не стесняется показывать эротические фото

Бывшая жена Федора Бондарчука Светлана удивила подписчиков откровенным снимком в Instagram.

На кадре Светлана сидит в кресле, положив нога на ногу. При этом мини-юбка полностью оголяет ее бедра. Это не осталось незамеченным.

"Шикаррррррый прикид💥", "Вы просто мега красотки! 🔥", "Да классно Вы выглядите... Супер", "Какие самочки шикарные 🤤", "🔥 огонь!", "Лучшие ноги !", "Вот именно в этом случае ,можно и покороче🔥".

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Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa)

Однако некоторым не понравился вид Бондарчук.

"В 50 сидеть в такой позе смешно и нелепо", "Кожаные мини – туту юбки в 50 лет выглядят не секси , а , как "овца , наряженная ягнёнком", как говорят британцы", "юбочку то можно и до колен.....ну не подобает бабушке так юбку задирать".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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