Нибиру
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
- Нибиру взорвалась над Москвой
- Конец близок: черная дыра оказалась рядом с Землей
Бывшая жена Федора Бондарчука Светлана удивила подписчиков откровенным снимком в Instagram.
На кадре Светлана сидит в кресле, положив нога на ногу. При этом мини-юбка полностью оголяет ее бедра. Это не осталось незамеченным.
"Шикаррррррый прикид💥", "Вы просто мега красотки! 🔥", "Да классно Вы выглядите... Супер", "Какие самочки шикарные 🤤", "🔥 огонь!", "Лучшие ноги !", "Вот именно в этом случае ,можно и покороче🔥".
Однако некоторым не понравился вид Бондарчук.
"В 50 сидеть в такой позе смешно и нелепо", "Кожаные мини – туту юбки в 50 лет выглядят не секси , а , как "овца , наряженная ягнёнком", как говорят британцы", "юбочку то можно и до колен.....ну не подобает бабушке так юбку задирать".
Американская валюта упадет до минимальных значений в этом году
Копенгаген не имеет права запрещать прокладку труб в своей экономической зоне в Балтийском море